شكرا لقرائتكم خبر عن همة وتفانٍ.. مقطع لأفراد حرس الحدود وسط الثلوج يحقق تفاعلاً كبيراً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حقق مقطع نشرته المديرية العامة لحرس الحدود تفاعلا كبيرا لما تعكسه من همة وتفاني رجال حرس الحدود وهم يعملون على حماية حدود المملكة من المتسللين والمهربين الذين يحاولون إدخال الممنوعات إلى البلاد.

وتم نشر المقطع عبر الحساب الرسمي لحرس الحدود على موقع “تويتر”، ويظهر أفراد إحدى الدوريات التابعة لحرس الحدود شمال المملكة وهم يعملون في ظروف جوية صعبة، حيث غطت الثلوج الأرض بشكل كامل وبعض أجزاء المركبة.

Advertisements

وجاء تعليق الحساب الرسمي على المقطع، كالتالي: “في مختلف الظروف والأحوال همتنا عالية لحماية حدود الوطن”.