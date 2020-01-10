شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان 6 مناطق.. موجة برد مصحوبة بصقيع حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، باستمرار تأثير موجة البرد، التي بدأت مصحوبة بصقيع الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، في 6 مناطق بالمملكة، وحتى الساعة السابعة صباح غد السبت – بمشيئة الله-.

جاء ذلك في سلسلة تنبيهات لهيئة الأرصاد، عبر حسابها بموقع «تويتر»، أكدت خلالها أن موجة البرد تشمل منطقة المدينة المنورة (الحناكية، العلا، العيص، ، خيبر)، ومنطقة القصيم (الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء).

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وتستمر نفس الحالة الجوية في منطقة حائل (الحائط، السليمى، الشملى، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق)، ومنطقة الجوف (القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل) ، فيما تشهد منطقة الحدود الشمالية (العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر)، ومنطقة تبوك ( البدع، الوجه، أملج، تيماء، ضباء)، ذات الموجة الباردة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، غدًا السبت، على معظم المناطق، مع تكون غيوم جزئية على شمال المملكة، يصاحبها نشاط للرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار على شمال شرق وشرق ووسط المملكة.