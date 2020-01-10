«الأمن السيبراني» يحذر من ثغرة في «جوجل كروم» وينصح المستخدمين بهذه الخطوة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الجمعة، تحذيراً أمنياً عالي المستوى بشأن ثغرة أمنية في متصفح جوجل كروم لأنظمة ويندوز. Advertisements وأوضح المركز أن الثغرة التي عالجتها شركة جوجل بالتحديث، كانت تمكن المهاجم عن بعد من استغلال الثغرات بتثبيت برمجيات خبيثة. ونصح المركز المستخدمين بتحديث المتصفح إلى النسخة الجديدةعبر الرابط واتباع التعليمات اللازمة.

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