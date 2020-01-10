بالصور.. السعودية تكتسي بالثلوج والبرودة تصل إلى ما تحت الصفر









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: كست الثلوج مناطق مختلفة في السعودية اليوم الجمعة فيما استقبلها المواطنون والوافدون بفرحة عارمة وسط انخفاض درجات الحرارة التي وصلت إلى تحت الصفر.

ودشن المغردون السعوديون هاشتاغ #تبوك ، و #جبل _اللوز، تداولوا من خلاله صورًا ومقاطع فيديو لبعض مناطق المملكة التي اكتست بالبياض مشكلةً لوحات بديعة من تمازج الطبيعة بعدما غطت الثلوج رمال صحرائها وجبالها.

وغرّد الأمير سطام بن خالد آل سعود قائلًا حول استقبال الثلوج في منطقة #تبوك بـ #الدحة : "يا زين الثلج الأبيض ويا زين تراثنا ويا زين أهلنا في الشمال أصحاب القلوب البيضاء والكرم ولا هانو الجميع".

ونشر أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري المهتم بالأحوال الجوية وحالات الطقس فيديو لهطول الأمطار معلقًا: "هطول ثلوج مميز مع أذان الفجر في #علقان #الظهر في منطقة #تبوك".

شهدت مرتفعات جبل اللوز التابع لمنطقة تبوك منذ فجر اليوم تساقط الثلوج بكميات كبيرة، وشملت كذلك مركز اللوز والوادي الأبيض واذل والعلو والمحرق ومكلاها.

وهطلت اليوم أمطار تراوحت مابين الغزيرة إلى المتوسطة مصحوبة بتساقطات كثيفة للثلوج على مراكز محافظة حقل شملت مركز القصير وضواحيه السر والوادي الأسمر .

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كما هطلت أمطار على مركز أبو الحنشان شملت المركز وضواحيه، وهطلت الثلوج على قمم الجبال المحيطة بالمركز، كما تساقطت الأمطار المصحوبة بالثلوج على مركز علقان شملت الظهر والصدارة، وعلى مركز الزيتة والهجر التابعة له ووادي نتيش والوادي الأبيض والضيفة والخرج والشقة ووادي أذل والرص.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن مركز الوادي الجديد شهد هطول أمطار شمل كًلا من المخطط وجله وعناب.

التدابير اللازمة

وتابع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسة في المنطقة, الخطط اللازمة التي تقوم الجهات الأمنية بمشاركة الدفاع المدني والهلال الأحمر والصحة بتنفيذها من خلال التواجد وتقديم أعمالها في المناطق التي شهدت تساقط الثلوج في المنطقة (جبل اللوز والظهر والزيتة ومركز علقان وفي عدد من المواقع) وتطبيق الخطط المعدة سابقا وتنفيذها في مثل هذه الحالات.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة علي بن مصلح القحطاني أن أمير المنطقة وجّه الجهات المعنية منذ وقت مبكر وخلال اجتماعات اللجنة المستمر برفع الجاهزية واتخاذ كل التدابير اللازمة وتقديم الخدمات في هذه المناطق التي تشهد تساقط الثلوج في كل عام، والعمل على تكثيف التواجد بما يضمن بإذن الله تحقيق السلامة للجميع ليتمكن القادمون والمتنزهون من الأسر والأفراد من داخل وخارج المنطقة من الوصول إلى مواقع تساقط الثلوج والاستمتاع بالأجواء.

وأشار القحطاني إلى أن الجهات الأمنية ودوريات المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر, والجهات الصحية كثفت من تواجدها سواء بالطاقات البشرية أو الآليات والمعدات التي تستخدم في مثل هذه الحالات وفي مختلف المواقع في جبل اللوز والطرق المؤدية إليه أو غيره من المواقع.