دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Satechi تكشف عن شاحن 108W Pro يدعم شحن الكثير من الأجهزة بسعر 80 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت شركة Satechi خلال فعاليات مؤتمر CES أحدث إصدار من وحدات شحن Desktop Pro USB-C PD بقدرة 108W، والذي يدعم شحن مجموعة متنوعة من الأجهزة.

تتوفر للمستخدمين الكثير من وحدات hub للشحن، والتي تدعم شحن أكثر من جهاز في الوقت نفسه، إلا أن الإصدارات الحالية تعمل على تقسيم قدرة الطاقة التي يتم دفعها بين الأجهزة وفقاً لعدد الأجهزة المقترنة بوحدة الشحن، لذا لا تدعم هذه الإصدارات شحن الأجهزة بشكل كامل.

وتؤكد Satechi على أن وحدة شحن 108W Pro USB-C PD ستدعم المستخدم بقدرة 108 w في اثنان من منافذ USB-C PD، حيث يدفع قدرة 90W ، و18W في كل منفذ، بينما يدعم 2 من منافذ USB-A قدرة 12W.

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وتتميز وحدة شحن 108W Pro USB-C PD المستخدم بتصميم صغير الحجم ونحيف، مع تصميم إنسيابي يتيح ميزة التنقل بسلاسة، وتوصيل الوحدة بمنفذ طاقة واحد، كما أكدت Satechi على أن وحدة الشحن تنتميز بتصميم آمن يتميز بمواد تدعم مقاومة الحرارة.

ومن المقرر أن تتوفر وحدة الشحن 108W Pro USB-C PD Desktop بسعر 80 دولار تقريباً على كلاً من موقع Satechi.com وأمازون.

المصدر

هذا الموضوع Satechi تكشف عن شاحن 108W Pro يدعم شحن الكثير من الأجهزة بسعر 80 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.