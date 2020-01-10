دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Byton تستعرض تصميم شاشتها المميزة بحجم 48 إنش في سيارة Byton – M-Byte SUV ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت شركة Byton فرصة لتجربة شاشتها المميزة بحجم 48 إنش في سيارة Byton – M-Byte SUV، خلال فعليات CES مؤخراً في محاولة لإثبات كفاءة الشاشة كبيرة الحجم في دعم قائدي السيارات.

كانت شركة Byton قد أطلقت إعلان تشويقي عن شاشة في لوحة القيادة الخاصة بالسيارات خلال معرض CES للعام 2018، ومن جديد عادت الشركة في فعاليات معرض هذا العام لتؤكد من خلال عرض حي على أن تصميم الشاشة كبيرة الحجم في لوحة التحكم في السيارة سيقدم دعم جيد لقائدي السيارات.

في العرض الحي الذي قدم من Byton لشاشة Byton – M-Byte SUV في وحدة من سيارات M-Byte SUV، إستطاعت الشركة أن تجذب إنتباه الحاضرين بتصميم الشاشة التفعالية كبير الحجم في لوحة القيادة والتي تأتي بحجم 48 إنش حتى مع عدم إنتهاء الشركة من تطوير برمجيات الشاشة بشكل كامل.

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ويتميز شاشة Byton بحجم 48 إنش بتصميم يندمج بكفاءة في لوحة القيادة، مما يتيح للمستخدم النظر للوحة أثناء القيادة بشكل سلس، إلا أن الشاشة الثانوية صغيرة الحجم المدمجة في عجلة القيادة كانت سبب في تشتيت إنتباه قائد السيارة.

وتنقسم واجهة المستخدم في الشاشة الرئيسية كبيرة الحجم إلى عدة أقسام مع أدوات مختلفة، كما يمكن تخصيص أقسام الشاشة بمجموعة مختلفة من widget، أيضاً يمكن غلق أحد أقسام الشاشة بشكل منفصل، كما تدعم الشاشة تشغيل محتوى الفيديو عند توقف السيارة فقط.

المصدر

هذا الموضوع Byton تستعرض تصميم شاشتها المميزة بحجم 48 إنش في سيارة Byton – M-Byte SUV ظهر على التقنية بلا حدود.