شكرا لقرائتكم خبر عن "كـل لــونٍ لـنا قـصــه"..قصيدة ولى عهد دبى فى إطلاق شعار الهوية بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت دولة الإمارات، التصميم الذى سيمثل الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات فى رحلتها نحو الخمسين عام المقبلة، حيث كانت التصاميم الثلاثة التى تم التصويت علها حققت رقما قياسيا عالميا بتسجيلها 10.6 ملايين مشاركة من 185 دولة حول العالم، وفى النهاية تم اختيار شعار الخطوط السبعة.

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى، نشر "فيديو" لقصيدة عن شعار دولة الإمارات، عبر خاصية ستورى موقع انستجرام، مناسبة الإعلان عن شعار الهوية الإعلامية لدولة الإمارات، وهى كالتالى:

شـعـار دولـة الامــارات العزيزة بـدا

كـنور شـمسٍ إلى بانت تزيح الظـلام

تعـطي ربـاعـية ألـوانه لـشكـله مــدى

فـي كـل لــونٍ لـنا قـصّــه وراها مـرام

الأسـود نسـوّد الـدنـيا في عين العِــدا

والأخضر نخلّي قلوب البشر في سلام

والأبيض وجـوهنا تكرم من اهـل الردى

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الله كساها بـياضٍ من بـياض الغـمام

والأحـمر نـقول جعـل العـمر دونك فدا

يا اغلى بلـد فخـرها يزداد في كل عام

ويا زايــد الخير ما ضاعت جهودك سُدى

على خـطـاك الـبلـد خـطـواتها للأمـام

الشعار الجديد يمثل للهوية الاعلامية الاماراتية، وهو عبارة سبعة أعمدة تشكل دعامات البيت المتوحد، تقديراً للقادة السبعة الذين وحدّوا أحلام الشعب تحت راية علم واحد لدولة متّحدة، لسان حالهم معاً نستطيع أن نبني.. معاً نستطيع أن نحلم.. معاً نستطيع أن نكون دولة نباهي بها الأمم.

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والشيخ محمد بن راشد ،نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبى، كانا قد أطلقا الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات والتي تحمل تصميم "الخطوط السبعة ".

وكان الشيخ محمد بن راشد أعلن أن بلاده تخطط لزراعة 10 ملايين شجرة، وذلك وفى إطار احتفال الإمارات بإعلان عن الهوية الإعلامية الجديدة للبلاد خلال الخمسين عاما المقبلة وقال حساب حكومة دبى فى "تويتر": 10 ملايين شجرة ستزرعها الإمارات.. وتزرع من خلالها أيضاً أملاً جديداً وقصة إلهام جديدة. ندعو جميع القطاعات والفعاليات والمؤسسات الاستراتيجية في الدولة لاستخدام هذا الشعار ضمن مبادراتها وفعالياتها الاستراتيجية التي تنقل قصة الإمارات للعالم".