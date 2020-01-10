تونس: ضبط 91 شخصا لدى اجتيازهم الحدود البحرية باتجاه إيطاليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الأمن التونسية، من ضبط 91 شخصا لدى محاولتهم اجتياز الحدود البحرية خلسة والعبور بطريقة غير شرعية نحو اتجاه إيطاليا انطلاقا من مدينة صفاقس.
وأفادت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة - بأن الوحدات البحرية التابعة للحرس الوطنى بصفاقس، نجحت أمس الخميس، بمشاركة فرقة التدخل البحري، من ضبط 35 مجتازا (29 تونسيا و7 من جنسيات دول أفريقية) داخل منزل فى طور البناء، كانوا يعتزمون المشاركة فى عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه ايطاليا انطلاقا من سواحل الجهة.
وأضافت أنه تم حجز سيارة وشاحنة ودراجة نارية استخدمتا فى نقل المجتازين، مؤكدة أنه بمراجعة النيابة، أذنت بإحالة المجموعة على فرقة الإرشاد البحرى للحرس الوطنى بصفاقس، مع إيقاف اثنين من منظمى العملية ووسيطين.
وأشارت إلى أن الوحدات المذكورة، تمكنت فى اليوم ذاته، من ضبط مركب صيد فى سواحل سيدى منصور (صفاقس) كان على متنه 42 مجتازا جميعهم يحملون الجنسية التونسية، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
وفى بيان آخر اليوم، ذكرت الوزارة أن دورية مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطنى بالمهدية، ضبطت ليلة أمس الخميس، 14 شخصا فى ولايتى المهدية وصفاقس، كانوا على متن مركب بحرى على مستوى سواحل معتمدية الشابة، بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا، وبحوزتهم مبلغ مالى من العملة الأجنبية قدره 540 يورو.
وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الإرشاد البحرى للحرس الوطنى بالمهدية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.
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