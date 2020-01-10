شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. البرق يلامس قمة برج خليفة بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد بديع، شارك المركز الوطنى للأرصاد بدولة الإمارات، فيديو لملامسة البرق لقمة برج خليفة خلال سقوط الامطار اليوم والتى شهدتها عدة مناطق بدولة الإمارات من ضمنها إمارة الشارقة ومدينة العين ومنطقة الجيمرا بمدينة دبى.

من جانب آخر دعت مطارات دبى عملاءها اليوم ، إلى ترك وقت كافٍ للوصول إلى المطار والتحقق من حالة رحلاتهم، بسبب الأمطار الغزيرة، حيث قالت "من المتوقع هطول أمطار غزيرة الليلة ما قد يتسبب فى تأخير بعض الرحلات وازدحاما فى الطرق.. ننصح عملاءنا الذين يخططون للسفر هذه الليلة وصباح الغد بترك وقت كافٍ للوصول إلى المطار والتحقق من حالة رحلاتهم عن طريق زيارة موقعنا الإلكترونى"، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة البيان الإماراتية.



البرق

ويشار إلى أن دولة الإمارات، شهدت الخميس، سقوط أمطار متوسطة وغزيرة فى بعض المناطق بمدينتى دبى والشارقة، حيث تصدر هاشتاجات "صوت المطر" قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وأفاد المركز الوطنى للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عبر حسابه على تويتر، أن سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مع برق ورعد على مدينة أبو ظبى والشارقة على عدة مناطق متفرقة، كما تناقل رواد موقع تويتر عددا من الفيديوهات لسقوط الأمطار فى مناطق مختلفة.

من جانب آخر، طالبت شرطة أبوظبى من السائقين توخى الحذر بسبب الاحوال الجوية الماطرة، كما دعتهم إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على اللوحات الارشادية الالكترونية، وأضافت النشرة الجوية وفقا للمركز الوطنى للأرصاد، أنه يستمر سقوط الأمطار على مناطق متفرقة خاصة فى المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية، كما يشهد الخليج العربى وبحر عمان اضطراب، وذلك فى يوم السبت المقبل.

ويذكر أن تقارير الأرصاد، أشارت إلى تأثر دولة الإمارات بحالة عدم استقرار جوى نتيجة لوجود امتداد منخفض جوى علوى من الغرب مصحوبا بكتلة هوائية باردة يتزامن معه امتداد منخفض جوى سطحى من البحر الأحمر، يؤدى إلى تكاثر السحب على أغلب مناطق الدولة يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات وعلى مناطق متفرقة من الدولة مع فرصة للبرق والرعد وسقوط البرد أحياناً على بعض المناطق.

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