شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمريكى: وجود قوات الجيش الأمريكى فى العراق ضرورى لقتال داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة هى "رأس الحربة" فى قتال تنظيم داعش، وإنه سيكون من الصعب أن يتمركز التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد التنظيم فى العراق دون وجود أمريكي.

وأضاف ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأدنى فى مؤتمر صحفى فى الإمارات العربية المتحدة إن الولايات المتحدة لن تقبل أى شروط مسبقة من إيران للدخول فى محادثات.