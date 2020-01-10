بومبيو يناقش مع نظيره الكندى توسيع قوة حلف الأطلسى فى العراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الوزير مايك بومبيو ناقش إمكانية توسيع وجود حلف شمال الأطلسى فى العراق، خلال اتصال مع نظيره الكندى فرانسوا-فيليب شامبين.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أورتاجوس فى بيان "تحدث وزيرا الخارجية أيضا بشأن أفعال النظام الإيرانى العدائية والمزعزعة للاستقرار فى المنطقة وخطوات احتوائها لا سيما فرصة توسيع قوة الحلف فى العراق وتقاسم العبء بشكل متناسب".
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