سلامة ووزير خارجية اليونان يتفقان علي ضرورة إنهاء القتال في ليبيا

جهاد نصر / الاناضول

اتفق المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع وزير الخارجية اليوناني نيكولاس دندياس، الجمعة، على ضرورة إنهاء القتال في ليبيا واستئناف المسار السياسي على الفور.

جاء ذلك خلال لقاء الجانبين على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، حسب ما ذكرت الصفحة الرسمية للبعثة الأممية في ليبيا على "فيسبوك".

وناقش الطرفان خلال اللقاء "آخر التطورات في ‫ليبيا وضرورة إنهاء القتال واستئناف المسار السياسي على الفور"، وفق المصدر ذاته.

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ويشن الجنرال المتقاعد خليفة حفتر هجوما منذ 4 أبريل/نيسان الماضي للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة الليبية وسط استنفار قوات الأخيرة.

ولاحتواء تلك الحالة وعقب لقاء بينها في إسطنبول الأربعاء، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بيانا مشترك دعوا فيه إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا بداية من منتصف ليل الأحد المقبل.

تلك المبادرة لاقت ترحيبا وموافقة من سلامة والمجلس الئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية والمجلس الأعلى للدولة، بينما رفضها حفتر الذي قال الناطق باسمه في بيان مصور، الخميس، إن عملياتهم العسكرية مستمرة دون توقف. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.