العراق.. علاوي يعلن استقالته من البرلمان

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن زعيم ائتلاف "الوطنية" في العراق إياد علاوي، الجمعة، استقالته من عضوية البرلمان، مرجعا أسباب الاستقالة إلى "فشل" الأخير بأداء دوره التشريعي والرقابي والتعامل مع مطالب الحراك الشعبي.

وقال المكتب الإعلامي لعلاوي، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن الأخير "أعلن استقالته من عضوية مجلس النواب (البرلمان) العراقي، نتيجة فشل المجلس في أداء دوره التشريعي والرقابي، وعدم تعامله بجدية وإيجابية مع مطالب الحراك الشعبي والجماهيري".

وعلاوي، رئيس وزراء العراق الأسبق (2004- 2005)؛ هو سياسي شيعي علماني يتزعم ائتلاف "الوطنية" (21 مقعدا من أصل 329 مقعداً في البرلمان العراقي).

ويعد علاوي من المؤيدين لمطالب الحراك الشعبي، ودعا سابقا إلى تشكيل حكومة مؤقتة تتولى الإعداد لانتخابات مبكرة.

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ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 500 قتيل وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول، استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويطالب المتظاهرون، أيضا، باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران، يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.

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