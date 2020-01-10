المبعوث الأمريكي يبحث الشأن السوري مع نائب وزير الخارجية التركي

أنقرة/ توفيق دورول/ الخليج 365

بحث نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، الجمعة، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، قضايا متعلقة بالشأن السوري.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، أن اللقاء جرى في مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأشارت إلى أن المسؤولين تناولا خلال اللقاء الوضع في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ومنطقتي عملية "نبع السلام" وشرق الفرات.

كما بحث الجانبان العملية السياسية المرتبطة بأنشطة اللجنة الدستورية السورية، ووضع المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

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وتناولت أيضًا المفاوضات المتعلقة بقرار مجلس الأمن الدولي 2165 الخاص بالسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى سوريا عبر المعابر الحدودية، بحسب المصادر.

وأكدت المصادر أن "أونال" نقل إلى جيفري موقف تركيا بخصوص تلك المسائل، مشيرًة أن الجانبين تبادلا الآراء بشأن الوضع العسكري والإنساني على الأرض.

وبيّنت أن أونال وجيفري بحثا أيضًا التطورات في العراق وليبيا.

والأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن جيفري يزور تركيا، الخميس، للقاء كبار المسؤولين الأتراك وشخصيات من المعارضة السورية.

وذكرت أن جيفري، سيتوجه عقب ذلك إلى العاصمة السعودية الرياض، للقاء مسؤولين رفيعي المستوى، لمناقشة الأوضاع الأخيرة في سوريا والعراق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.