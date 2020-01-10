"الدفاع المدني" بغزة ينفذ 77 مهمة إنقاذ بسبب الأحوال الجوية السيئة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، الجمعة، إنه نفذ 77 مهمة إنقاذ نتيجة أضرار خلّفها منخفض جوي يضرب القطاع منذ يومين.

وقال الجهاز، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إن "طواقم الدفاع المدني نفذت 32 مهمة شفط مياه من منازل ومستشفيات؛ 7 مهام شفط مياه من برك ومزارع، و10 مهام سحب سيارات عالقة".

وأضاف:" خلال المنخفض تم تنفيذ 12 مهمة إزالة أشجار وإخلاء مواطنين لمكان آمن، كما نفذت 14 مهمة معاينة ومهمتين تعاملت فيها مع تطاير أسقف معدنية لمنازل".

وتتعرض غزة، منذ الأربعاء، إلى منخفض جوي مصحوب برياح شديدة.

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