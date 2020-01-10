الاتحاد يفرض التعادل على النصر

صحيفة الخليج الالكترونية حسم التعادل 1 /1 قمة النصر والاتحاد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي). وتقدم النصر في الدقيقة 46 عن طريق لاعب الوسط بيتروس، وبعده بدقيقة واحدة نجح رومارينيو في إدراك التعادل لاتحاد جدة. ورفع النصر رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع اتحاد جدة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث عشر.

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