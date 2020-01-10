بومبيو : سليماني كان يخطط لهجمات على سفارات ومنشآت أميركية

صحيفة الخليج الالكترونية

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو , اليوم الجمعة إن الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في غارة في العراق الأسبوع الماضي كان يخطط لشن هجمات على سفارات اميركية.

وتابع في مؤتمر صحافي ان سليماني كان يخطط لهجمات “وشيكة” على “بنى تحتية أميركية، بينها سفارات وقواعد عسكرية ومنشآت أميركية في المنطقة”.

وأعلن بومبيو أن الولايات المتحدة تعتقد أنه “من المرجح” أن يكون صاروخا إيرانيا قد أسقط الطائرة الأوكرانية قرب طهران ما أدى إلى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

وقال بومبيو “نعتقد أنه من المرجح أن يكون صاروخا إيرانيا قد أسقط الطائرة. سننتظر مسار التحقيق قبل أن نتوصل لقرار نهائي”. وتأتي تصريحاته وسط تزايد الضغوط الدولية على إيران للسماح بإجراء تحقيق يحظى “بمصداقية” في اسباب تحطم طائرة البوينغ 737 الأربعاء، والذي قال عدد من الحكومات الغربية إنه نجم عن ضربة صاروخية غير مقصودة.