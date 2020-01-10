التعاون يتجاوز الفتح بثنائية أميسي

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صحيفة الخليج الالكترونية
حقق التعاون فوزًا على ضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم ضمن الجولة الـ 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم التعاون أولاً عن طريق سيدريك أميسي في الدقيقة 21 من ضربة رأس متقنة، قبل أن يدرك الفتح التعادل في الدقيقة 37 عن طريق علي الزقعان بعد انطلاقته من الجهة اليمنى وتسديده لكرة قوية داخل الشباك.
وعاد أميسي ليمنح التعاون نقاط المباراة بعد تسجيله هدفًا قاتلاً في الدقيقة 4+90.
وشهدت المباراة إلغاء هدف للتعاون بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو “VAR”.
وبهذه النتيجة رفع التعاون رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا، فيما توقف رصيد الفتح عند تسع نقاط في المركز الـ 14.
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