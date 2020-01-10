شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الأمريكية: سفينة روسية تقترب بشدة من مدمرة أمريكية فى بحر العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأسطول الخامس الأمريكى ومقره البحرين، فى بيان اليوم الجمعة، إن سفينة تابعة للبحرية الروسية "اقتربت بشدة" من مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية فى شمال بحر العرب أمس.

وقال الأسطول الخامس إن المدمرة الأمريكية فراجوت أطلقت خمسة أصوات تحذيرية وطلبت من السفينة الروسية تغيير مسارها.

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وقال البيان "رفضت السفينة الروسية فى بادئ الأمر لكنها غيرت مسارها فى نهاية المطاف".