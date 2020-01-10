اخبار الخليج

الدفاع المدني يكشف ملابسات حريق برج تحت الإنشاء بكورنيش جدة

0 نشر
إسلام الشحات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يكشف ملابسات حريق برج تحت الإنشاء بكورنيش جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: “بأن رجال الدفاع المدني باشروا عند الساعة 5:20 من صباح اليوم حريقا بالأدوار العليا من برج سكني تحت الإنشاء على كورنيش جدة حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريق والحيلولة من انتشاره للأبراج والمناطق السكنية المجاورة التي تم إخلاءها من السكان والمارة احترازياً خلال عمليات مكافحة الحريق ، ولم ينتج عن ذلك تعرض أحد ، بحمد الله ، لأي ضرر.

وأوضح القرني أن الحريق بدأ في الدورين العلويين ، وشارك في مكافحته واحتوائه 24 فرقة إطفاء وإنقاذ و4 آليات سلالم, بالاضافة إلى 3 معدات مخصصة للمباني العالية, كما شارك طيران الأمن في عمليات مكافحة النيران في أعلى البرج.

وأفاد أن الفرق الميدانية لا زالت الخليج 365 مهامها في عمليات التبريد ، وأن جهات التحقيق المختصة باشرت عملها ميدانياً لتحديد أسباب الحادث .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يكشف ملابسات حريق برج تحت الإنشاء بكورنيش جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا