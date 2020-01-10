«الغذاء والدواء» تحدد 8 اشتراطات لسلامة الأطعمة أثناء الرحلات البرية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نبَّهت هيئة الغذاء والدواء إلى 8 اشتراطات من أجل سلامة الغذاء أثناء الرحلات البرية.
وبينت الهيئة عبر حسابها بـ”تويتر” أنه لتحضير الطعام أثناء الرحلات البرية، يجب مراعاة اشتراطات معينة للحفاظ على سلامته والتي تشمل شراء الأغذية من مصادر موثوقة ومأمونة، وعدم شراء العبوات غير السليمة (منتفخة – منبعجة – صدئة… إلخ).
ووضع الأغذية المبردة أو المجمدة أو الساخنة في أوعية حافظة للحرارة أو للبرودة، وفصل الأغذية غير المطبوخة عن الجاهزة للتناول، وعدم استخدام رقائق الألمونيوم في طهي الأغذية أو تسخينها، وطبخ اللحوم المفرومة والدواجن والأسماك والسجق في درجة حرارة 75 مئوية، وعدم ترك تلك الأغذية في درجة حرارة (5-60 درجة مئوية) لمدة تزيد عن ساعتين، وعدم تناول الأغذية التي تغيَّر طعمها أو رائحتها أو لونها، بل التخلص منها.
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