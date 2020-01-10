شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الجوازات» بشأن إجراءات تجديد جواز السفر عبر «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قدمت الإدارة العامة للجوازات شرحا موجزا لطريقة إجراءات إصدار وتجديد الجواز السعودي إلكترونياً عبر منصة أبشر.

وأوضحت الإدارة أنه بإمكان المواطن أو المواطنة إنهاء هذه الإجراءات بسهولة بصورة شخصية أو بتفويض شخص آخر للقيام بها إنابة عنه، مبينة أن هذه الخدمة متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وأن مدة صلاحية الجواز 5 سنوات ويمكن زيادتها إلى 10 سنوات في حال كان عمر الشخص 21 سنة فأكثر.

Advertisements

وأكدت الجوازات على ضرورة الاحتفاظ بالجواز في مكان آمن، وأن أي إهمال يؤدي لاستفادة شخص آخر من الجواز يعرض صاحب الجواز للمسؤولية القانونية.