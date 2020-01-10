واشنطن: لن نناقش انسحاب قواتنا العسكرية مع بغداد

العراق/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، أنها لن تناقش مع العراق مسألة انسحاب قواتها، مشددة على أن الأخيرة ستواصل عملها هناك.

وفي وقت سابق الجمعة، طلب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مكالمة هاتفية، إرسال وفد لمناقشة آلية انسحاب آمن للقوات الأمريكية من العراق، وفق بيان صادر عن حكومة بغداد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، في بيان اطلعت عليه الخليج 365: "في هذا الوقت، سيكون أي وفد يتم إرساله إلى العراق مكرسًا لمناقشة أفضل طريقة لإعادة الالتزام بشراكتنا الإستراتيجية، وليس لمناقشة انسحاب القوات".

وأكدت أورتاغوس على استمرار الوجود العسكري الأمريكي لـ"مواصلة الكفاح ضد داعش"، مضيفة: "نحن ملتزمون بحماية الأمريكيين والعراقيين وشركائنا في التحالف (الدولي ضد التنظيم الإرهابي)".

ولفتت إلى أن وفداً من حلف شمال الأطلسي "الناتو" وصل وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، لـ"مناقشة زيادة دور الحلف في العراق، تماشيا مع رغبة الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) في تقاسم الأعباء في جميع جهودنا للدفاع الجماعي".

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وأشارت إلى أنه "مع ذلك، هناك حاجة إلى إجراء محادثة بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية، ليس فقط فيما يتعلق بالأمن، ولكن أيضًا حول شراكتنا المالية والاقتصادية والدبلوماسية".

وصوت البرلمان العراقي، الأحد، على قرار يطالب بموجبه الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، وقالت الحكومة لاحقاً إنها تعمل على إعداد الخطوات القانونية والإجرائية لتنفيذ القرار.

واتخذ القرار على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس في غارة جوية أمريكية قرب مطار العاصمة بغداد قبل أسبوع.

وردت إيران، الأربعاء، بشن قصف بصواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنوداً أمريكيين في غربي العراق وشماله.

وأثار النزاع الأمريكي الإيراني غضباً شعبياً وحكومياً واسعاً في العراق، وسط مخاوف من تحول البلد إلى ساحة نزاع مفتوحة بين الطرفين.

وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

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