غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365
اعتبرت حركة "حماس"، الجمعة، قرار إسرائيل الأخير حول المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية، "استمرار لسياسة التطهير العرقي".
والأربعاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن المنطقة "ج" التي تُشكّل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، "هي ملك لإسرائيل".
وقال حازم قاسم، الناطق باسم "حماس" في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي "هو استمرار لسياسة التطهير العرقي التي مارسها المشروع الصهيوني منذ انطلاقه".
وأضاف: "هذه التصريحات المصحوبة بالسلوك الاستعماري، هي جزء من الحرب المفتوحة التي يشنها هذا الكيان على شعبنا مدعوماً بمواقف الإدارة الأمريكية".
ولفت إلى أن "هذا العدوان المتواصل على أرض الضفة الغربية، يتطلب موقفاً فلسطينياً جماعياً لتصعيد مقاومة شاملة في الضفة، وأن توقف قيادة السلطة تنسيقها الأمني مع جيش الاحتلال، ووقف ملاحقتها لكل أشكال المقاومة".
وأكد أن الفلسطينيين "سيقاتلون حتى طرد الاحتلال وأدواته الاستعمارية الاستيطانية من كامل الأرض الفلسطينية، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
ويؤكد الفلسطينيون على أن المنطقة "ج" هي جزء من الضفة الغربية وأن لا دولة فلسطينية بدونها.
وصعّدت إسرائيل في السنوات الأخيرة من عمليات هدم المنازل الفلسطينية في المنطقة، بالتوازي مع تكثيف الاستيطان اليهودي فيها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر حماس: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية "تطهير عرقي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.