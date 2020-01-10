موسكو / علي جورا / الخليج 365
تباحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا، الجمعة، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي حول الأزمة الليبية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الكرملين.
وتطرق البيان إلى دعوة الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، خلال زيارة الأخير لإسطنبول في 8 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأضاف البيان أن الرئيسين أكدا خلال مباحثتهما على ضرورة تسريع الجهود الدولية من أجل الوصول لحل للأزمة الليبية، عبر إقامة حوار سياسي بين أطراف الأزمة وإتباع الطرق السلمية.
وأفاد البيان بأن الرئيسين ناقشا أيضًا القضية السورية والقضايا الدولية الأخرى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر هاتفيا.. بوتين والسيسي يتباحثان هاتفيا حول الوضع في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.