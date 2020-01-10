عالم كندي يوافق على إعادة أقدم قطعة شطرنج أثرية إلى الأردن

وافق عالم الآثار الكندي جون أوليسون، على إعادة أقدم قطعة شطرنج أثرية في العالم إلى الأردن، عثر عليها، في 1991، أثناء تنقيبه في منطقة الحميمة التابعة لمحافظة العقبة (جنوب).
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، في رد للعالم الكندي على دائرة الآثار العامة (حكومية).
والمحتمل أن يعيد أوليسون أيضا قطعتي شطرنج تم العثور عليهما خلال عملية تنقيب في حسبان (جنوب عمان) ووادي فينان (جنوب البحر الميت)، ويعود تاريخهما إلى القرن الثالث عشر.
ووفق أوليسون، الناشط في جامعة فيكتوريا الكندية، في رده على مخاطبة دائرة الآثار، فإن "القطعة من الحجر الرملي، وأول قطعة شطرنج موثقة في العالم من خلال الحفريات الأثرية".
ولفت إلى أنها "من تصميم إسلامي مُبكر نموذجي، ومؤرخة بين الفترة 680-749 ميلاديًا"، وهي الفترة التي كانت الأسرة العباسية تقيم فيها بالحميمة.
ونقلت الوكالة الأردنية، عن مديرة المتاحف والتوعية الأثرية في دائرة الآثار العامة، سامية خوري، قولها بخصوص كيفية خروج القطعة من الأردن، إن "هناك نظاما في دائرة الآثار قبل عام 2000، يسمى نظام القسمة".
وأضافت أنه بموجب النظام المذكور، والذي جرى إلغاؤه، يتم إعطاء الحق للبعثات الأجنبية التي تنقب عن الآثار في الأردن، بإخراج نصف المكتشفات الأثرية، لإجراء الدراسات والبحوث عليها في الجامعات العالمية، أما النصف الآخر فتعود ملكيته لدائرة الآثار العامة.
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