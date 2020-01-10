أول عملية جراحية بمستشفى "تل أبيض" منذ تحريرها

شانلي أورفة/ ياسين ديكمه/ الخليج 365

شهد مستشفى مدينة تل أبيض بمنطقة "نبع السلام" شمالي سوريا، أول عملية جراحية، عقب ترميمه وتجهيزه بالمعدات الطبية من قبل تركيا.

وأوضحت ولاية شانلي أورفة التركية، في بيان الجمعة، أن المستشفى يواصل تقديم خدماته للمواطنين منذ تحرير المدينة من الإرهابيين.

وأضافت أن المستشفى شهد اجراء أول عملية ولادة قيصرية تم تنفيذها من قبل أطباء سوريين بنجاح، مشيرة أن السيدة السورية وضعت مولوداً ذكراً.

من جهة أخرى، قدمت إحدى الجمعيات التركية، بالتعاون مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" وجمعية الهلال الأحمر التركية، سيارتي إسعاف للمستشفى من أجل زيادة تحسين الخدمات الصحية.

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وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

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