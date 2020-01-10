لبنان.. إصابة 14 عسكريا إثر رشقهم بالحجارة من قبل محتجين

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، إصابة 14 عسكريا إثر تعرضهم للرشق بالحجارة من قبل محتجين على تردي الأوضاع الاقتصادية، بمنطقة البداوي في مدينة طرابلس، شمالي البلاد.

ووفق بيان صادر عن قيادة الجيش-مديرية التوجيه، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، فإن "عددا من الشبان أقدموا الخميس على قطع الطريق العام في منطقة البداوي بواسطة الحجارة الإسمنتية، وعلى الفور تدخلت الوحدات المنتشرة في المنطقة لفتح الطريق".

وأضاف أن "الشبان أقدموا على رشق عناصر الجيش بالحجارة وقنابل المولوتوف، ما أدى إلى إصابة 14 عسكريا بجروح مختلفة".

وأوضح البيان أنه "تم توقيف 8 أشخاص لارتكابهم أعمال شغب والتسبب بإصابة العسكريين أثناء قطع الطرقات".

ولفت إلى أن القضاء المختص باشر التحقيق في الحادثة.

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كما شهدت بيروت، الجمعة، وقفة احتجاجية أمام بلدية العاصمة؛ رفضا لـ"الهدر والفساد المستشري" في البلدية.

وحسب مراسل الخليج 365، فإن الوقفة قوبلت باعتراض عدد من الأشخاص على الشعارات التي تُرفَع وتدعو إلى استقالة الأعضاء ورئيس البلدية جمال عيتاني والمحافظ زياد شبيب.

وأشار إلى وقوع مناوشات بين الطرفين، دفع قوة من مكافحة الشغب إلى التدخل للفصل بينهما.

وينتشر في محيط البلدية كل من الجيش وقوى الأمن، لمنع أي مواجهة.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة رفضا للطبقة السياسية الحاكمة وللنهج الذي تسلكه، في ظلّ فساد مستشر، وفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمات الاقتصادية والمالية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.