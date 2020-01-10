“أخضر 23” يبدأ الإعداد لقطر

صحيفة الخليج الالكترونية

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، اليوم الجمعة، تدريباته بعد مواجهة منتخب اليابان أمس الخميس في افتتاحية مبارياته ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى “الأخضر” مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب “تاماسات”، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، بدأت بتقسيم اللاعبين لمجموعتين؛ أدت المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس أمام منتخب اليابان مرانًا استرجاعيًّا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مناورة مصغّرة، أعقب ذلك مران على التسديد، تلاه مران على الكرات العرضية.

من جهة أخرى أوضحت الفحوصات الطبية للاعب عبدالله الحمدان عن تعرضه لالتواء طفيف في مفصل الكاحل الأيمن، ولم تمنعه الإصابة من المشاركة مع زملائه في المران الاسترجاعي اليوم، على أن يشارك غدًا في الحصة التدريبية بعد أن أعطى الجهاز الطبي الضوء الأخضر في ذلك.

ويجري “الأخضر” حصته التدريبية مساء غدٍ السبت على الملعب الرديف لملعب “تاماسات”؛ استعدادًا لمواجهة منتخب قطر في منافسات الجولة الثانية من كأس آسيا.