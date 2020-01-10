ديوب يقود الشباب للفوز على الحزم

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صحيفة الخليج الالكترونية
سجل السنغالي ماخيتي ديوب هدف الفوز 1-صفر لفريقه الجديد الشباب على مستضيفه الحزم في أول مباراة يخوضها في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.
وارتقى ديوب (32 عاما)، الذي انضم للشباب مطلع الشهر الحالي، عاليا ليحول تمريرة عرضية بضربة رأس رائعة سكنت شباك مالك عسلة حارس الحزم في الدقيقة 56.
وهذا الانتصار الثاني على التوالي للشباب الذي تقدم للمركز الثامن برصيد 21 نقطة من 14 مباراة مقابل 15 نقطة للحزم في المركز 12.
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