الأهلي يُلغي عقد بصاص

صحيفة الخليج الالكترونية

أنهى النادي الأهلي عقد لاعبه مصطفى بصاص بالتراضي، وذلك بعد توافق مجلس أعضاء الإدارة على عدم فائدة اللاعب في المرحلة المقبلة وفقاً للتقرير الفني من المدرب السويسري كريستيان غروس، ولكن إدارة النادي كانت قد منحت الفرصة للاعب بتجديد عقده رغم الأخطاء المتكررة من بصاص، والتي تسببت في هبوط مستواه الفني.

الجدير بالذكر أن الجماهير الأهلاوية انتقدت في حينه قرار إدارة النادي في تجديد عقد اللاعب مصطفى بصاص والطريقة التي تم التجديد بها دون الإعلان عنه أو الكشف عن مدته خوفاً من ردة فعل الجماهير.