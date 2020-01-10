التعاون يستعير مندش ويوقع مع درويش

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن نادي التعاون اليوم الجمعة عقد صفقتين جديدتين لتدعيم صفوف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي.

وأكد النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” التعاقد مع سلطان مندش، لاعب الأهلي، بنظام الإعارة لنهاية الموسم، وجاءت مراسم توقيع العقد في مقر نادي التعاون بحضور رئيس النادي محمد القاسم ومندش ووكيل أعماله أحمد المزيني.

ومع فيصل درويش، لاعب الوحدة لمدة ثلاث مواسم ونصف الموسم، الذي سبق له تمثيل فرق الوحدة والهلال والرائد.

ويحتل التعاون حاليا المركز السابع برصيد 22 نقطة، ويستعد لمواجهة الفتح في وقت لاحق من اليوم.

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