أوكرانيا: تلقينا معلومات مهمة بشأن الطائرة المنكوبة

صحيفة الخليج الالكترونية

بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق الجمعة، أنه لا يستبعد احتمال سقوط طائرة شركة الخطوط الدولية الأوكرانية في إيران فجر الأربعاء نتيجة إصابتها بصاروخ، ما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنها، كشف وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو أن مسؤولين أميركيين سلموا “معلومات مهمة” لكييف تتعلق بالطائرة.

وقال بريستايكو عبر تويتر “التقينا أنا والرئيس فولوديمير زيلينسكي بممثلين عن الولايات المتحدة. وحصلنا على معلومات مهمة سيحللها خبراؤنا”.

الخطأ القاتل”

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يذكر أن عدة مسؤولين أميركيين كانوا أكدوا في وقت سابق، الخميس، لرويترز أن الطائرة الأوكرانية أسقطت “على الأرجح بصاروخين إيرانيين”.

ويعتقد هؤلاء أن إيران أسقطت عن طريق الخطأ طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت، فجر الأربعاء، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً.

بدورها، نقلت مجلة نيوزويك ومحطتا “سي بي إس” و”سي إن إن” عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إنهم يزدادون ثقة بأن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت الطائرة بطريق الخطأ، بناءً على بيانات الأقمار الاصطناعية والرادار والبيانات الإلكترونية.