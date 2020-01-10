شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع: كتلة هوائية قارسة البرودة على المملكة وتبلغ ذروتها في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند: إنه من المتوقع أن تتواصل الأجواء القارسة البرودة على المملكة خلال الأيام المقبلة، -بمشيئة الله-.
وأضاف المسند في تغريدة بحسابه على “تويتر”: “لا زالت الكتلة الهوائية القارسة البرودة تتوغل ناحية أجواء المملكة، وتنتشر في معظم المناطق، لتبلغ ذروتها منتصف الأسبوع القادم”.
وأشار إلى أن مستوى خط الثلج الدائم اليوم منخفض في المناطق الشمالية من المملكة، ويبلغ ارتفاعه نحو 1600م فقط، علمًا أن قمم جبال اللوز يبلغ ارتفاعها 2549م.
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