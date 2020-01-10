شكرا لقرائتكم خبر عن «جزائية بريدة» تصدر حكماً بالسجن 6 سنوات على امرأة اختطفت رضيعاً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ذكرت مصادر أن المحكمة الجزائية في بريدة أصدرت حكماً بالسجن 6 سنوات على امرأة في عقدها الرابع من العمر، اختطفت طفلا رضيعا من مستشفى الولادة والأطفال في أغسطس الماضي، حيث بدأت أول أمس إجراءات تنفيذ الحكم في القضية.
ووفقاً لـ”عكاظ”، تعود حيثيات الحادثة عندما دخلت امرأة إلى مستشفى الولادة والأطفال أثناء فترة الزيارة، واختطفت طفلاً رضيعاً وهربت به.
وباشرت الأجهزة الأمنية الحادثة بالتنسيق مع صحة القصيم، وأفرغت كاميرات المستشفى، وتم التوصل لمركبة الخاطفة والتعرف عليها وضبطها وإعادة الرضيع لحضن والدته.
كانت هذه تفاصيل خبر «جزائية بريدة» تصدر حكماً بالسجن 6 سنوات على امرأة اختطفت رضيعاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.