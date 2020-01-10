شكرا لقرائتكم خبر عن «جزائية بريدة» تصدر حكماً بالسجن 6 سنوات على امرأة اختطفت رضيعاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ذكرت مصادر أن المحكمة الجزائية في بريدة أصدرت حكماً بالسجن 6 سنوات على امرأة في عقدها الرابع من العمر، اختطفت طفلا رضيعا من مستشفى الولادة والأطفال في أغسطس الماضي، حيث بدأت أول أمس إجراءات تنفيذ الحكم في القضية.

ووفقاً لـ”عكاظ”، تعود حيثيات الحادثة عندما دخلت امرأة إلى مستشفى الولادة والأطفال أثناء فترة الزيارة، واختطفت طفلاً رضيعاً وهربت به.

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وباشرت الأجهزة الأمنية الحادثة بالتنسيق مع صحة القصيم، وأفرغت كاميرات المستشفى، وتم التوصل لمركبة الخاطفة والتعرف عليها وضبطها وإعادة الرضيع لحضن والدته.