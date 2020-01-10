شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة.. تحقيق عاجل بشأن واقعة مريض منوم على «بلاط» مستشفى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - المدينة المنورة: وجهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، بفتح تحقيق عاجل مع كل من تسبب في عدم حصول مريض بأحد المستشفيات على الخدمة الصحية اللائقة. جاء ذلك عبر حساب صحة المدينة على موقع التواصل “تويتر”، تفاعلا مع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل عن وجود مريض منوم في ممر أحد المستشفيات، مشيرة إلى أنه بعد الرجوع لكاميرات المراقبة ومشاهدة الخطأ، فإن صحة المدينة تعتذر عما حصل، موضحة أنه تم إحالة الموضوع للتحقيق عاجلًا.

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