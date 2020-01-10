ندوة فكرية تبحث علاقة التراث بالشعر العربي المعاصر

ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي بدورته 18، أقامت اللجنة المنظّمة للمهرجان، صباح أمس، ندوة فكرية تحت عنوان «تراث الشعر وحاضره»، في بيت الشعر بالشارقة، بحضور عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، قدّم المشاركون فيها قراءات في الشعر العربي القديم، والحديث، ومناقشة عدد من القضايا التي تشغل الباحثين في الشعر العربي، ومحاولة البحث عن إجابات شافية عن العلاقة بين الشعر القديم والشعر الحديث.

بدأت الندوة بجلسة أدارها د. حاتم الفطناسي، وقدّم فيها د. محمد أبوشوارب، من جامعة الإسكندرية ورقة بعنوان «تجليات التراث في الشعر العربي الحديث.. قراءة في استعادة الشعرية العربية»؛ وقال «يبدو أن الشاعر العربي القديم كان يدرك في أعماقه مدى تشابك الوشائج الكثيفة التي تربطه بتراثه وتجعله غير قادر على الانفصال عنه، أو الانقطاع عن تجاربه».

الدكتورة آمنة بلّعلَى، من جامعة تيزي وزو - الجزائر قدمت ورقة بعنوان «الوعي الأنطولوجي في علاقة الشعر العربي المعاصر بتراثه»، وأشارت إلى علاقة الشعر العربي المعاصر بتراثه، في المنظومة الفكرية العربية، الذي ظل يشوبه كثير من الاختلاف والتناقض وظل التفكير النقدي في ضوء هذه العلاقة يراوح مكانه، وهو الذي يفسّر الغياب النقدي في المشهد الشعري العربي المعاصر.

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وفي ورقته «الشعرية الجديدة، وتناغم الأنساق»، تحدّث الدكتور مجدي الخواجي، من جامعة جازان السعودية عن سؤال الصراع، والتشاركية، وتمحور بحثه حول الشّعرية العربية الجديدة في تناغمها مع أنساق الموروث الشعري، مشيراً إلى النظرية الشعرية المعرفية ومنافذها النقدية التي تتخذ منهجاً للإجراء والتطبيق، وتُشيَّد وفق نظام تشاركي يتفاعل فيه الذهن والعالم والجسد.

وفي الجلسة الثانية التي أدارها د. بهاء عبد المجيد، بعنوان «ملامح تراثية»، قدم د. حسن مطلب المجالي من الأردن، مقاربة نصّية قامت على استدعاء شخصية امرئ القيس، في شعر عزّ الدين المناصرة، ومحمود درويش. وجاءت ورقة د نور الهدى باديس، من جامعة تونس بعنوان «البيان معيار الإبداع ومؤصل للتراث في الشعر العربي الحديث»، وأوضحت أن العلاقة بين الشعر الحديث والشعر القديم هي علاقة تواصل واستمرار وتكامل، وأكّدت الورقة على أن أنماط القول تتغير بتغير الزمان والمكان، وأصناف المتلقّين وظروف التلفظ والمقامات والسياقات.

وأكد د. باديس على أن كل خطاب مطالب في النهاية بتحقيق أمرين أساسيين ولاسيما الخطاب الشعري، وهما الجمال والإفادة في آن؛ فالمعاني تكاد تكون متشابهة في الشعر القديم والحديث، وما اعتماد الصور المخصوصة والأشكال

الوجيزة في بعض الأشعار الحديثة إلا سعي لتحقيق مبدأ الإفادة وسرعة الاستيعاب والتقبل من المتلقين.