خالد بن حميد القاسمي يتفقد الأعمال المشاركة في «الفنون الإسلامية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

زار وفد من «جمعية الإمارات للإبداع» برئاسة الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، مساء أمس الأول، أجنحة مؤسسة فنون المشاركة ضمن فعاليات الدورة ال22 لمهرجان الفنون الإسلامية تحت شعار: «مدى» والذي يقام بتنظيم من دائرة الثقافة بالشارقة.

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رافق الشيخ خالد القاسمي في الجولة هاجر العيسى عضو مجلس إدارة الجمعية، وعالية درويش عضو الجمعية، ووليد الحاج حمد السكرتير التنفيذي للجمعية، ورشا نجيب المنسق الإداري للجمعية.

وتجول الشيخ خالد القاسمي والوفد المرافق له في منطقة الفنون التاريخية ومنطقة التراث؛ حيث تقام أنشطة وفعاليات «مؤسسة الشارقة للفنون» ضمن المهرجان، وتضم المعارض التي تقدم أعمال الفنانين العرب والدوليين، عروض الأداء، والموسيقى، وعروض الأفلام، وكذلك البرامج التعليمية الفنية المكثفة للأطفال والكبار والعائلات، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التشكيلية والتركيبية والنحتية والأعمال الفنية المعاصرة وغيرها من الأعمال التي تعكس روعة الفنون الإسلامية والعالمية.

واستمع الشيخ خالد بن حميد القاسمي من القائمين على المعرض والفنانين المشاركين لشرح مفصل حول الأعمال المشاركة، وما تعبر عنه وما تحمله من رسالة؛ حيث أعرب عن إعجابه وتقديره بمستوى التنظيم وروعة الأعمال الفنية الإبداعية التي ضمتها أروقة المعارض، لافتاً إلى أن نجاح مهرجان الفنون الإسلامية لهذا العام، يأتي ترجمة لاهتمام ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في تأصيل الفنون الإسلامية، وتجديدها وترسيخ حضورها على الساحة العالمية المعاصرة.