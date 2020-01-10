«ممشـى المنحـوتـات».. دعـوة للتأمـل فـي مكوّنـات الحريـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: زكية كردي

«فكرة الجمال غامضة، إنها سيف ذو حدين، يمكن أن يؤذيك بسهولة، ويسبب الألم والعذاب، وفني مثال على هذا الانقسام». تعتبر هذه الجملة من أشهر مقولات الفنان الألماني الراحل إيجور ميتوراج الذي تتوسط منحوتته «بركان» ممشى المنحوتات في مركز دبي المالي العالمي، الذي يجمع 12 عملاً فنياً تنبض بالتنوع وتلتقي عند منبع فكرة الحرية ومكوناتها، لتكوّن مشهداً فنياً خاصاً على هامش فعاليات مهرجان دبي للتسوق، يمتد عبر الممشى في طابق «بروميناد» في أفينيو البوابة، ويستمر عرضها حتى 30 إبريل/ نيسان المقبل.

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يبدأ الممشى وينتهي أيضاً بمنحوتات الفنان الإيطالي الشهير أنتونيو سينتوريني الذهبية، التي وقفت مراوغة تستفز فضول المارة بلمعان الذهب الذي طغت عليه جاذبية الفكرة، أولاها منحوتة بعنوان «DNA» وتجسد ترابط الحمض النووي البشري بمجموعة حلقات من الذهب الخالص تصاعدت بشكل عمودي باتجاه الأعلى، وثانيتها الكائن الأسطوري الذي يبدو على شكل ديناصور صغير يمتلك أجنحة صغيرة تتوق للطيران، وهو من البرونز المغطى بالذهب الخالص أيضاً، ويحمل اسم «أمنية دينو».

متابعة الحركة

ينتقل المشهد من ديناصور سنتوريني إلى بركان ميتوراج البرونزي، كما تحتل الساحة «راقصة الباليه» البرونزية، للفنان الإيطالي الراحل سورو كافاليني الذي اشتهر بأعماله التي تركز على متابعة الحركة، وانتشرت أعماله في أهم الأماكن العامة حول العالم، ومنها «النصب التذكاري للحياة» المعروض في ستراسبورج في قاعة مجلس أوروبا، و«نصب كولومبوس» الذي أنجزه لمعرض إكسبو 1992 في إيطاليا. بينما يؤدي عمل الفنان الإيطالي جيوفاني بالديري «الظهور في الحوار» رقصته الخاصة في زاوية قريبة، بأسلوبه التجريدي الساحر الذي برز مع الرخام الأبيض، حيث اشتهر الفنان بحرفيته العالية بالنحت على الرخام ليكون مرجعاً للعديد من الفنانين والنحاتين حول العالم. ويعرض مجسم «روح عظيمة» للفنان الإيطالي الشهير آجو ريفا الذي نفذه من الألومنيوم، وبالقرب منه تصاعدت شلالات السيراميك «غابات بحرية» للفنانة الإيطالية جيويلا سواردي، التي تبدو كأنها تجسد مشهداً متصاعداً لأعماق البحار بأسماكها ومرجانها، إذ تصطف متقاربة على قاعدة تعج بالأسماك الأصغر حجماً، والتي تشي بعذوبة هذا العمق الفيروزي المتدرج. وفي حكاية أخرى عن الحرية تتصاعد أجنحة ذهبية ضخمة للفنانة الكورية رين هاونج، بينما يتواجد مجسم «الملك الوحش» على بعد بضعة أمتار، وهو عمل برونزي للفنان الروسي داشي نامداكوف، الذي اشتهر بمنحوتاته المستوحاة من أشكال حيوانات الغابات التي يعيد تشكيلها بطريقته الخاصة فتبدو كأنها خرجت من أساطير الماضي، لكن بحلة برونزية معاصرة، وعرض له أيضاً عملان آخران هما «تسامح»، و«صيد الصقر». وتنضم إلى المجموعة، البجعة البرونزية للفنانة آن شينجلتون التي تهم بالتحليق بينما تتمسك قدماها بحمولتها الثقيلة على الأرض.