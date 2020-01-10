ناصر الظاهري يسرد تجربته الإبداعية في «كُتّاب العين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف نادي كُتاب العين مساء أمس الأول، في مكتبة زايد المركزية، الأديب والمخرج السينمائي ناصر الظاهري، في جلسة أدبية بعنوان «القصة القصيرة الإماراتية إلى أين؟»، وأدارها الناقد الدكتور يوسف حطيني.

وحضر الأمسية الدكتور محمد حمدان بن جرش، الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وجمعة الظاهري مدير مكتبة زايد المركزية، والدكتورة عائشة الشامسي، مسؤولة البرامج الثقافية في النادي.

وقال الظاهري الذي يعتبر واحداً من الكتّاب المؤثرين في المشهد الثقافي الإماراتي والعربي: «أنا مغمور بالوقت والزمن، لذا سيعرض لي فيلم تجريبي طويل اسمه «آلهة الزمن» يتحدث عن الزمن من منظور فلسفي، ويسلط الضوء على شخصية شهرزاد، وهو فيلم يغلب عليه السرد المرئي، وهو يعرض أكثر من فكرة في فيلم واحد».

وأشار إلى أن ترجمة القصة الإماراتية إلى العالمية يعتبر أمراً مهماً، ويفتح نافذة صغيرة من الأمل على أن يقرأنا الآخر. كما تطرق الظاهري إلى قصته «عندما تُدفن النخيل» التي اختار فيها الجدة والنخلة، مبدياً تأثره بحكايات الجدات وعوالم الحكايا القديمة التي وصلت إليهن من عدة ثقافات. ولفت الظاهري إلى أنه ربما يموت القاص ويحيا الروائي، فكُتاب القصة القصيرة قليلون في العالم، وأيد فكرة أن القصة تعتبر فناً ليس سهلاً، فكل القصص السينمائية كنت بدايتها قصص قصيرة.