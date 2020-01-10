عروض تراثية وفقرات موسيقية تُبهر زوار سوق «الشندغة التاريخية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد حمدي شاكر

انطلقت فعاليات مهرجان دبي للتسوق مساء أمس في سوق منطقة الشندغة التاريخية، وتشمل معرضاً للأبواب ومتحفاً يقدّم تجارب مرئية بتقنيات متقدمة، مثل عروض الأفلام بأسلوب روائي، والقارب، والصوت والضوء، ومتجر للعطور يضم ورش عمل حول تاريخ العطور وكيفية استخراجها، إلى جانب منصة اللؤلؤ التي تمكن الزائر من الحصول على قطع لؤلؤ بلمسات فنان الخط العربي الموجود في السوق بعد اجتيازه لأحد الاختبارات.

وتسلط منطقة الشندغة التاريخية الضوء على المشاريع الريادية والمبادرات المتخصصة في الفنون والحرف في الدولة، ومنحها الفرصة للتعريف بمساهمتها في الحفاظ على التقاليد والتراث. ويضم سوق الشندغة مجموعة من أكشاك بيع المأكولات التقليدية والحديثة، إلى جانب أركان لتعلم فنون نسيج السدو، والاطلاع على مبادرات المشاريع الريادية، ويستمر السوق في فتح أبوابة حتى 18 يناير الجاري.

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وتقام ضمن السوق عروض تراثية إماراتية وفقرات موسيقى عصرية لعدد من الفنانين والموهوبين من الإمارات، إلى جانب بعض الدول الأخرى، واستمتع الزوار مساء أمس بموسيقى تراثية إماراتية لفرقة الخليج الشعبية على مدار أكثر من ساعة، تلاها حفل ل «On The Rocks»، وهي فرقة موسيقية مكونة من موسيقيين بريطانيين وهولنديين وبرازيليين وأبهرت الحضور. وانتهت فعاليات اليوم الأول بحفل للمغني الإماراتي ثنائي كمال مسلَم.

شريان الحياة

قالت سهيلة غباش مديرة إدارة الفعاليات والمهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «الشندغة منطقة تراثية لها أثر وتاريخ كبير في إمارة دبي، وتعتبر شريان الحياة، وهي بداية تجارة وإعمار دبي». وأضافت: «كانت المنطقة لفترة تحت أعمال الصيانة والمباني وإنشاء المتاحف، وخلال فترة زمنية بسيطة أصبحت مميزة وجاذبة للزوار، ومن هنا جاءت فكرة التعاون وفتح سوق تجاري للمهرجان في منطقة تراثية، إلى جانب المناطق الأخرى لتعريف الزائر بدبي القديمة».

وقالت: «نركز في سوق منطقة الشندغة على الفعاليات التراثية والفنية والثقافية، وتقديم فقرات فنية لعدد من المواهب الشابة الإماراتية وغيرها، بعكس المناطق الأخرى التي توجد فيها الأسواق التجارية والألعاب النارية والفعاليات الأكثر تفاعلية».