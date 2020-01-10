شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعلن تنفيذ وقف إطلاق النار فى إدلب بسوريا سينفذ اعتبارا من 12 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، إنها اتفقت مع روسيا على أن وقف إطلاق النار سينفذ فى إدلب بشمال غرب سوريا، اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير.

وفر مئات الآلاف من المدنيين من العنف فى محافظة إدلب صوب الحدود التركية فى الأسابيع القليلة الماضية، بعد تجدد القصف من جانب القوات الروسية والقوات الحكومية السورية.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن الهجمات جوا وبرا ستتوقف بموجب وقف إطلاق النار الذى قالت إنه يستهدف منع موجة جديدة من المهاجرين وسقوط مزيد من الضحايا.