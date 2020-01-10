شكرا لقرائتكم خبر عن مطارات دبى تحذر عملائها من إمكانية تأخير بعض الرحلات بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت مطارات دبى عملاءها إلى ترك وقت كافٍ للوصول إلى المطار والتحقق من حالة رحلاتهم، بسبب الأمطار الغزيرة، حيث قالت "من المتوقع هطول أمطار غزيرة الليلة ما قد يتسبب فى تأخير بعض الرحلات وازدحامات فى الطرق.. ننصح عملاءنا الذين يخططون للسفر هذه الليلة وصباح الغد بترك وقت كافٍ للوصول إلى المطار والتحقق من حالة رحلاتهم عن طريق زيارة موقعنا الإلكترونى"، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة البيان الإماراتية.

ويشار إلى أن دولة الإمارات، شهدت الخميس، سقوط أمطار متوسطة وغزيرة فى بعض المناطق بمدينتى دبى والشارقة، حيث تصدر هاشتاجات "صوت المطر" قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وأفاد المركز الوطنى للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عبر حسابه على تويتر، أن سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مع برق ورعد على مدينة أبو ظبى والشارقة على عدة مناطق متفرقة، كما تناقل رواد موقع تويتر عددا من الفيديوهات لسقوط الأمطار فى مناطق مختلفة.

من جانب آخر، طالبت شرطة أبوظبى من السائقين توخى الحذر بسبب الاحوال الجوية الماطرة، كما دعتهم إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على اللوحات الارشادية الالكترونية، وأضافت النشرة الجوية وفقا للمركز الوطنى للأرصاد، أنه يستمر سقوط الأمطار على مناطق متفرقة خاصة فى المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية، كما يشهد الخليج العربى وبحر عمان اضطراب، وذلك فى يوم السبت المقبل.

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ويذكر أن تقارير الأرصاد، أشارت إلى تأثر دولة الإمارات بحالة عدم استقرار جوى نتيجة لوجود امتداد منخفض جوى علوى من الغرب مصحوبا بكتلة هوائية باردة يتزامن معه امتداد منخفض جوى سطحى من البحر الأحمر، يؤدى إلى تكاثر السحب على أغلب مناطق الدولة يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات وعلى مناطق متفرقة من الدولة مع فرصة للبرق والرعد وسقوط البرد أحياناً على بعض المناطق.

بدأت الحالة الجوية غير المستقرة فى الإمارات من بعد ظهر يوم الخميس على المناطق الغربية وبعض المناطق الجبلية الشرقية والبحر، ثم تمتد وتشتد تدريجيا على أغلب مناطق الدولة يومى الجمعة والسبت، وتقل السحب تدريجياً من مساء غد السبت، كما يطرأ انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة خاصة على المرتفعات الجبلِية مع احتمال وجود مياه متجمدة.

فيما، تخف حدة الحالة الجوية بوجه عام ويكون الطقس غائم إلى غائم جزئى على بعض المناطق مع فرصة سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، أما الرياح، فكانت الخميس، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، بينما تصبح جنوبية غربية إلى شمالية غربية من ليل يوم الجمعة، وتكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر ومع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة