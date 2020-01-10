شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان: الزيارة التاريخية لكاودا ستفتح آفاقا أكبر للسلام المستدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إن الزيارة التاريخية لمدينة كاودا (فى جنوب كردفان، التى تعد معقل "الحركة الشعبية – شمال)، ستفتح آفاقا أكبر للسلام المستدام، وعقد حمدوك والوفد المرافق اليوم الجمعة، اجتماعا مشتركا مع لجنة أمن ولاية جنوب كردفان فى جنوب السودان، وأوضح حمدوك إن الوفد استمع لتنوير حول مجمل الأوضاع الأمنية والتحديات التى تواجه الولاية، مشيرا إلى أن أكبر تحد يتمثل فى خلق سلام مستدام لمواطنى الولاية.

وأضاف: "إذا تمكنت حكومة الفترة الانتقالية من تحقيق السلام، فستكون أنهت 80 فى المئة من مجمل التحديات"، لافتا إلى أنهم يسيرون فى الاتجاه الصحيح، فى هذا الصدد.