شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حرائق الغابات.. سفارة المملكة بأستراليا تُنشئ غرفة عمليات لمتابعة أحوال المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في العاصمة “كانبرا” إنشاء غرفة عمليات للطوارئ تعمل على مدار الساعة لمتابعة أحوال المواطنين والطلاب المبتعثين في أستراليا، وذلك بتوجيهات مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وبمتابعةٍ من وزير الخارجية.

وتستقبل الغرفة اتصالات المواطنين وتقوم على توجيههم بالتعليمات اللازمة لسلامتهم وأمنهم، وقد سبق أن حذرت السفارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، المواطنين في بعض ولايات أستراليا المتضررة وأبلغتهم بضرورة اتباع تعليمات السلطات المحلية. وأكدت السفارة: أنه ولله الحمد والمنّة لم تُسجل أي إصابة للسعوديين وهم بصحة وسلامة ولله الحمد والمنة”.

ودعت السفارة المواطنين والطلاب والمبتعثين السعوديين هناك، إلى أخذ الحيطة والحذر من حرائق الغابات الأسترالية، وحثتهم على ضرورة متابعة التعليمات الصادرة من السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث والتقيد بها، وفي الحالات الطارئة أو الرغبة بالعودة إلى المملكة؛ يمكن التواصل على الأرقام التالية:

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(0432257277/0412014803/0412014702/0412014903)، كما تم تخصيص البريد الإلكتروني: ([email protected]) .

وستقوم السفارة بإحاطة الملحقية الثقافية بمغادرة المبتعثين؛ لتتمكن من التواصل مع الجهات ذات العلاقة ببعثة ودراسة الطالب من معاهد وجامعات وجهات الابتعاث لضمان عدم تأثر دراستهم وبعثتهم.