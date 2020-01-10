شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» تختبر ميزة جديدة ترتبط بالتعليقات والتفاعل مع التغريدات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة “تويتر” عن اختبار وسائل جديدة تمنح مستخدميها إمكانیة التحكم بقائمة الحسابات، التي يسمحون لها بالتفاعل مع أي تغريدة لهم.

وأوضحت شركة “تويتر”، أنها ستختبر خیارات متعددة بشأن الجهة القادرة على الرد على التغريدات في مطلع 2020، مشيرةً إلى أن الهدف مساعدة الناس على الشعور بأمان أكبر من خلال المشاركة في الحوار.

وتتضمن الاحتمالات الجديدة منع الردود كافة باستثناء تلك المكتوبة من حسابات مشار إليها في التغريدة، إلى جانب إمكانية حصر الردود بالحسابات التي يتابعها المستخدم أو تركها متاحة لجمیع المستخدمين الآخرين.