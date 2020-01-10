شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة هونج جونج توصى بتجنب السفر غير الضرورى لإيران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أصدرت حكومة هونج كونج تنبيهًا بشأن السفر إلى إيران نظرًا لاستمرار التوترات بالمنطقة، محذرة المواطنين تجنب ما وصفته بـ "السفر غير الضرورى، وقال متحدث باسم الحكومة - فى بيان أوردته شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة "يجب على السكان الذين ينتووا زيارة البلاد تعديل خطط سفرهم وتجنب السفر غير الضروري، بما فى ذلك السفر الترفيهي".
وأضاف البيان "ينبغى على هؤلاء المتواجدون بالفعل هناك مراقبة الوضع، وتوخى الحذر، والاهتمام بالسلامة الشخصية، وتجنب التجمعات الكبيرة للأشخاص، وكانت إيران قد أطلقت أول أمس الأربعاء صواريخ باليستية على قاعدتين أمريكيتين بالعراق ردا على مقتل القائد الإيرانى "قاسم سليماني" فى غارة جوية أمريكية شنتها الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة هونج جونج توصى بتجنب السفر غير الضرورى لإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.