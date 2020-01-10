شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. تحليق كثيف للطيران الأمريكى على الشريط الحدودى مع سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أفاد مسئول بمحافظة الأنبار العراقية ، اليوم الجمعة، بأن مناطق الشريط الحدودى مع سوريا آمنة ومستقرة وسط تحليق غير مسبوق للطيران الأمريكى الذى غطى سماء المناطق الغربية تحسبا من أى طارئ، وقال قائم مقام قضاء القائم بالأنبار أحمد المحلاوى - فى تصريح لقناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن مناطق قضاء القائم وصولا إلى الشريط الحدودى مع سوريا غربى الأنبار هى مناطق آمنة ومستقرة بالتزامن مع الطيران الحربى الأمريكى بطلعات مكثفة فى سماء تلك المناطق من دون معرفة الأسباب رغم أن المناطق المستهدفة لم تشهد أى خرق أمني".



وأضاف أن "مناطق قضاء القائم وصولا إلى المنافذ الحدودية مع سوريا لم تسجل أى عملية اعتداء من قبل الطيران الأمريكى على مقرات للحشد الشعبي" ، مبينا أن "عمل القوات الأمريكية المتواجدة فى المناطق الغربية لم يطرأ عليها أى تغيرات وعمليات المراقبة والاستطلاع لتلك القوات مازالت مستمرة وبشكل مكثف بعد استهداف قاعدة عين الأسد الجوية بصواريخ إيرانية".