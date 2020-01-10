غرق منازل في غزة بسبب الأمطار الغزيرة

غزة/رمزي محمود/الخليج 365-
تعرضت عشرات المنازل، للغرق، في قطاع غزة، بسبب الأمطار الغزيرة، التي هطلت ليلة الخميس، وفجر الجمعة.
وفي منطقتي جباليا (شمالي القطاع)، و"الصفطاوي"، شمالي مدينة غزة، تعرضت عشرات المنازل للغرق، جراء الأمطار الغزيرة.
وقال حسام البزم، (من منطقة الصفطاوي)، إن شدة الأمطار، تسببت بغرق نحو 12 منزلا.
وأضاف في حوار لوكالة الخليج 365، إن شدة الأمطار أدت إلى طفح مياه الصرف الصحي داخل المنازل.
وذكر أن طواقم الدفاع المدني، قامت بإخلاء بعض العائلات، بسبب غرقها بالمياه.
وقال المقدم رائد الدهشان، مدير إدارة العمليات في جهاز الدفاع المدني، في قطاع غزة، إن طواقم الدفاع المدني، قامت بإخلاء بعض السكان بواسطة قوارب صغيرة، في وسط مخيم جباليا.
وأضاف في حوار لوكالة الخليج 365، إن منطقة محدودة، وسط مخيم جباليا، تعرضت لتجمع كبير لمياه الأمطار، وذلك بفعل ارتفاع منسوب بركة لتجميع المياه موجودة في المنطقة.
ولفت إلى أن الطواقم قامت بشفط مياه الأمطار المتجمعة من محيط "البركة" وعدد من المنازل في محيطها.
وذكر أن الأوضاع بشكل عام، "اعتيادية ومُسيطر عليها".
ويضرب منخفض عميق، المنطقة، منذ عدة أيام؛ وتسبب في حدوث سيول، وغرق للمنازل في العديد من المناطق؛ ويتوقع أن ينحسر مع ساعات المساء وصباح السبت.
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