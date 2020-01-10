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كوكي يغيب عن أتلتيكو مدريد في مواجهة ريال مدريد بنهائي كأس السوبر الإسباني

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة أن لاعب خط وسطه كوكي سيغيب عن صفوف الفريق في مباراة الديربي المقررة أمام بعد غد الأحد في نهائي كأس السوبر الإسبانية، والتي تستضيف منافساتها على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

وأوضح النادي أن كوكي يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن، وهي ما تسببت في خروجه خلال المباراة التي فاز فيها أتلتيكو مدريد على 3 / 2 مساء أمس الخميس في الدور قبل النهائي.

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وكان كوكي قد شارك من مقعد البدلاء مع بداية الشوط الثاني، وافتتح التسجيل لأتلتيكو من أول لمسة له في المباراة، بعد أقل من 20 ثانية من بداية الشوط، لكنها خرج بعدها إثر تعرضه للإصابة وشارك بدلا منه ماركو لورينتي في الدقيقة 72.

وذكر أتلتيكو في بيان أصدره اليوم أن الفحوص الأولية التي أجراها الجهاز الطبي بالنادي أظهرت أن اللاعب يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن، وأن مزيدا من الفحوص ستجرى للاعب لدى العودة إلى مدريد.

وتجدر الإشارة إلى أن كوكي غاب لفترة عن الملاعب، بدأت في 14 كانون أول/ديسمبر الماضي بسبب مشكلة عضلية في الفخذ الأيمن تعرض لها خلال المباراة أما أوساسونا، وعاد فقط عبر مباراة أمس بعد أن غاب عن الفريق في مباراتيه أمام ريال بيتيس وليفانتي.

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